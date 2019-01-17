ВСУ ответили боевикам "за Урал", взорвав их транспорт — видео

Вчера, 16 января, подразделение Вооруженных сил Украины, которое дислоцировано на передовой в Донецкой области, уничтожило в районе дачного поселка Жабуньки около временно оккупированной Ясиноватой транспорт гибридной российской армии. Видео эпизода войны разместила Facebook-страница волонтерского фонда Повернись живим.

"Вчера нам писали в комментариях, мол, "почему не ответили за десять раненых бойцов"? Докладываем: ответили. Еще и как! 16 января были ликвидированы 12 боевиков", - говорится в подписи к видео.

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По словам волонтеров, около 20:00 был уничтожен транспорт с противником, в результате чего ликвидированы пятеро боевиков. Еще трое оккупантов, по данным украинской разведки, получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, вчера при попытке проникновения на позиции бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ были уничтожены четверо боевиков. Еще один боевик ликвидирован в районе поселка Пески, и двое - на других участках фронта.

По данным штаба ООС, за вчера ликвидированы в сумме 10 оккупантов. В этот день на окраине Троицкого боевики из ПТРК попали в грузовик "Урал" 72-й бригады: пять военных получили ранения, пятеро — акубаротравмы.