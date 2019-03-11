Задержали боевика, который воевал под Дебальцево: видео

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В полиции отметили, что террориста задержали на одном из блокпостов в Донбассе

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В Луганской области полицейские задержали боевика террористической организации ЛНР. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, во время несения службы на одном из блокпостов сотрудники полиции при проверке документов обнаружили и задержали 25-летнего жителя Днепропетровской области, который с 2014 года проходил контрактную службу в подразделениях так называемой ЛНР, участвовал в боевых действиях под Дебальцево, Желобком, Сокольники и на Бахмутский трассе.

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"Воевал на Д-30 – это гаубицы, руководили нами российские советники, отношение было довольно плохое", - сказал задержанный.

Погукай уточнила, мужчина передан в Службу безопасности Украины, "где активно сотрудничает с правоохранительными органами и выражает раскаяние об участии в боевых подразделениях незаконных вооруженных формирований".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 258 УК (террористический акт).

27 февраля 2019 года пограничники задержали в Торецке боевика незаконного вооруженного формирования Восток, который на протяжении почти двух месяцев охранял обломки и вещественные доказательстве на месте крушения малазийского Boeing рейса MH17.

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Теги: дебальцево, полиция, боевик, блокпост, татьяна погукай
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