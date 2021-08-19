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23-24 августа киевский метрополитен изменит график работы

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 17:49
23-24 августа киевский метрополитен изменит график работы - Фото
Фото: LIGA.net

23-24 августа в Киеве в связи с празднованием Дня государственного флага и 30-й годовщины независимости будет изменен график работы некоторых станций метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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23 августа в течение дня будет закрыт вход и выход станции "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик" (поезда не будут останавливаться на станции "Майдан Независимости").

24 августа с 8:00 до 13:00 будет закрыт вход и выход станции "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной сотни.

Также возможны ограничения на вход на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

В ночь на 25 августа метрополитен будет работать на два часа дольше.

20-22 августа в Киеве из-за репетиции праздничного парада будет ограничено автомобильное движение по ряду улиц. 

Вадим Ребрина
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