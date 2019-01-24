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24.01.2019, 15:23

12 детей попали в больницу после поездки в школьном автобусе

12 детей попали в больницу после поездки в школьном автобусе - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

Двое из них - в реанимации

обновлено
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В одном из сел Киевской области 12 детей попали в больницу после поездки в школьном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По предварительным данным правоохранителей, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. При этом по пути школьники слышали запах горелой пластмассы.

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Впоследствии 12 детей с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка. Двое из них находятся в реанимации.

Сотрудники полиции установили местонахождение школьного автобуса, с водителем общаются правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК.

В Олевском районе Житомирской области умерла от переохлаждения 20-летняя студентка, которую водитель, по непроверенной информации, выставил из маршрутки, поскольку она не могла оплатить проезд.

 

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Теги: отравление, автобус, дети, маршрутка, школа
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