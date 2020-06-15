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Бары, ночные клубы и развлекательные центры открывать не разрешали - Кличко

Бары, ночные клубы и развлекательные центры открывать не разрешали - Кличко - Фото
Кличко Фото: kyivcity.gov.ua
15.06.2020, 14:02

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов

В Киеве работа баров, ночных клубов и развлекательных центров до сих пор запрещена. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы", - отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что правоохранители составляют админпротоколы о нарушениях. "Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов против владельцев ночных клубов и баров", - уточнил Кличко.

Штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 000 - 340 000 грн.

  • 15 июня Кличко заявил, что в Киеве директор одной из школ, имея позитивный тест на COVID-19, общалась с большим количеством людей и даже успела сходить на работу.
  • 15 июня в Киеве за сутки выявили 53 новых случаев COVID-19, днем ранее - 88.

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Арина Толина
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