Коронавирус. В Киеве в двух районах нет новых заболевших: карта

В Киеве за сутки выявлено 53 новых случаев COVID-19, днем ранее - 88. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3957 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки два человека умерли от болезни, с начала эпидемии - 90.
Среди новых заболевших - трое медиков. Пять человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Шевченковском и Соломенском районах. В Святошинском и Подольском районах новых заболевших нет.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Шевченковский - 300 заболевших (12 за сутки);
Соломенский - 365 (9);
Деснянский - 467 (7);
Дарницкий - 712 (7);
Оболонский - 330 (6);
Печерский - 481 (5);
Голосеевский - 302 (5);
Днепровский - 403 (2);
Святошинский - 318 (0);
Подольский - 279 (0).
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