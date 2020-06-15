Коронавирус. В Киеве в двух районах нет новых заболевших: карта

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

В Киеве за сутки выявлено 53 новых случаев COVID-19, днем ранее - 88. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3957 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки два человека умерли от болезни, с начала эпидемии - 90.

Среди новых заболевших - трое медиков. Пять человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Шевченковском и Соломенском районах. В Святошинском и Подольском районах новых заболевших нет.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Шевченковский - 300 заболевших (12 за сутки);

Соломенский - 365 (9);

Деснянский - 467 (7);

Дарницкий - 712 (7);

Оболонский - 330 (6);

Печерский - 481 (5);

Голосеевский - 302 (5);

Днепровский - 403 (2);

Святошинский - 318 (0);

Подольский - 279 (0).

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

фиксировали В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования . По словам главного санвврача Виктора Ляшко , вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен .

C начала эпидемии в стране выявили 31 810 больных COVID-19, 901 из них скончался. Одолеть недуг смогли 14 253 пациента.

Киев и 10 областей не готовы к ослабления карантина по критериям Минздрава

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