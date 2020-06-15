В Киеве директор школы скрыла заражение COVID-19 и ходила на работу - Кличко

В Киеве директор одной из школ, имея позитивный тест на COVID-19, общалась с большим количеством людей и даже успела сходить на работу. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - заявил Кличко.
Мэр уточнил, что Госпродпотребслужба обратилась в Нацполицию с требованием открыть уголовное дело против директора школы.
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