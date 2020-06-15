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В Киеве директор школы скрыла заражение COVID-19 и ходила на работу - Кличко

В Киеве директор школы скрыла заражение COVID-19 и ходила на работу - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
15.06.2020, 13:10

Мэр Виталий Кличко уточнил, что Госпродпотребслужба обратилась в полицию с требованием открыть дело против директора школы

В Киеве директор одной из школ, имея позитивный тест на COVID-19, общалась с большим количеством людей и даже успела сходить на работу. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко

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"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, которая заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда уже имела позитивный тест на COVID-19. Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу", - заявил Кличко.

Мэр уточнил, что Госпродпотребслужба обратилась в Нацполицию с требованием открыть уголовное дело против директора школы.

  • На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.
  • В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования. По словам главного санвврача Виктора Ляшко, вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен.
  • C начала эпидемии в стране выявили 31 810 больных COVID-19, 901 из них скончался. Одолеть недуг смогли 14 253 пациента.
  • Киев и 10 областей не готовы к ослабления карантина по критериям Минздрава.

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Владислав Сердюк
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