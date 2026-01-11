Блокировка движения не ускорит восстановление света. Глава КОВА отреагировал на протесті
Перекрытие дорог не ускорит восстановление электроснабжения. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник на фоне сообщений о блокировании движения в области.
Он подчеркнул, что энергетики работают непрерывно в сложных морозных условиях, чтобы подключить все дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах региона.
Калашник отметил, что проживает на Левобережье Киева, где действуют экстренные отключения. В его квартире тоже сейчас "нет света, прохладно".
По его словам, на этой неделе очень много аварийных отключений из-за массированных атак врага, который "вызывающе пользуется временем, учитывая серьезные непогоды". Глава ОГА добавил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются круглосуточно.
До конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлен свет, добавил Калашник. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам.
По словам председателя ОВА, за день свет появился у около 5000 семей. Без электроснабжения пока остаются примерно 25 000 абонентов.
В местных Telegram-каналах сообщают, что в селе Гореничи Бучанского района люди перекрыли дорогу из-за критической ситуации со светом. В их домах якобы четвертые сутки отсутствует электричество.
- Ночью 9 января россияне атаковали Киев, из-за чего погибли и пострадали люди.
- В энергосистеме столицы и области возникли проблемы, на левом берегу Киева остановился весь электротранспорт.
- Власти надеются, что ситуацию с отоплением и светом в Киеве ситуация с отоплением и светом удастся нормализовать до следующего четверга.
