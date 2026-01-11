Блокировка движения не ускорит восстановление света. Глава КОВА отреагировал на протесті

За день свет появился у около 5000 семей, без электроснабжения в области находятся около 25 000 абонентов.

Николай Калашник (Фото: Facebook)

Перекрытие дорог не ускорит восстановление электроснабжения. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник на фоне сообщений о блокировании движения в области.

Он подчеркнул, что энергетики работают непрерывно в сложных морозных условиях, чтобы подключить все дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах региона.

Калашник отметил, что проживает на Левобережье Киева, где действуют экстренные отключения. В его квартире тоже сейчас "нет света, прохладно".

По его словам, на этой неделе очень много аварийных отключений из-за массированных атак врага, который "вызывающе пользуется временем, учитывая серьезные непогоды". Глава ОГА добавил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются круглосуточно.

До конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлен свет, добавил Калашник. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам.

По словам председателя ОВА, за день свет появился у около 5000 семей. Без электроснабжения пока остаются примерно 25 000 абонентов.

В местных Telegram-каналах сообщают, что в селе Гореничи Бучанского района люди перекрыли дорогу из-за критической ситуации со светом. В их домах якобы четвертые сутки отсутствует электричество.