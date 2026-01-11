Блокування руху не пришвидшить відновлення світла. Глава КОВА відреагував на протести

За день світло з'явилось у близько 5000 родин, без електропостачання в області знаходяться близько 25 000 абонентів.

Микола Калашник (Фото: Facebook)

Перекриття доріг не пришвидшить відновлення електропостачання. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник на тлі повідомлень про блокування руху в області.

Він наголосив, що енергетики працюють безупинно у складних морозних умовах, щоб підключити всі будинки, зокрема у віддалених населених пунктах регіону.

Калашник зазначив, що проживає на Лівобережжі Києва, де діють екстрені відключення. У його квартирі теж зараз "немає світла, прохолодно".

За його словами, цього тижня дуже багато аварійних відключень через масовані атаки ворога, який "зухвало користується часом, враховуючи серйозні негоди". Голова ОВА додав, що роботи з відновлення електропостачання тривають цілодобово.

До кінця дня у всіх малих і великих населених пунктах буде відновлено світло, додав Калашнік. Можуть лишитися незначні локальні аварії з різних причин.

За словами голови ОВА, за день світло з'явилось у близько 5000 родин. Без електропостачання наразі залишаються приблизно 25 000 абонентів.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у селі Гореничі Бучанського району люди перекрили дорогу через критичну ситуацію зі світлом. В їхніх будинках нібито четверту добу відсутня електрика.