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Коронавирус. Киев на первом месте по числу новых заболевших: данные по районам

22.07.2020, 09:22
Коронавирус. Киев на первом месте по числу новых заболевших: данные по районам - Фото
Киевское кафе после ослабления карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

За время эпидемии коронавируса в Киеве 7166 человек заболели COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве выявили 132 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 73), госпитализированы 20 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За сутки не умер ни один пациент с COVID-19, днем ранее также не было летальных исходов. Выздоровели 66 человек, днем ранее – 68. 

Среди заболевших 57 женщин, 61 мужчина, восемь девочек и шесть мальчик. Также заболели четверо медиков. Больше всего заболевших за сутки в Дарницком (35), Соломенском (17) и Днепровском (16) районах. 

Всего в Киеве зафиксировали 7166 заболевших, 2521 выздоровевших и 128 умерших.

Владислав Сердюк
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