COVID-19. Кличко рассказал, сколько медиков заболели в Киеве

Иллюстративное фото: скриншот из видео Радио Свобода

В Киеве 12% всех больных COVID-19 жителей города – это медики, всего коронавирусом заразились 582 медиков, почти половина из них выздоровели. Об этом сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

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"Отмечу, что в целом, за период пандемии, в столице заболели 582 медицинских работника. То есть 12% от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие - лечатся на самоизоляции", - отметил Кличко.

По его словам, уже выздоровели 249 медицинских работников, они вышли на работу.

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4026, умерли 94 человек, выздоровели 1230.

зафиксировано Киеве усиливают контроль за соблюдением коронавирусного карантина. 17 июня сообщалось , что в