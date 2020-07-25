COVID-19. Кличко сообщил, где больше всего заболели за сутки: карта по районам
25.07.2020, 12:07
Иллюстративное фото: Роман Балук
Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Днепровском районе - 22
За минувшие сутки в Киеве заболели коронавирусом 129 человек. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
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Заболели 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 53 мужчин от 21 до 68 лет, четыре девочки от 1 года до 17 и четыре мальчика от 6 до 15 лет.
Заразились коронавирусом, в том числе и двое медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, Соломенском – 18, Печерском и Голосеевском - по 16 случаев.
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За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях.
- 2 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
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