COVID-19. Кличко сообщил, где больше всего заболели за сутки: карта по районам

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Днепровском районе - 22

За минувшие сутки в Киеве заболели коронавирусом 129 человек. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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Заболели 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 53 мужчин от 21 до 68 лет, четыре девочки от 1 года до 17 и четыре мальчика от 6 до 15 лет.

Заразились коронавирусом, в том числе и двое медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, Соломенском – 18, Печерском и Голосеевском - по 16 случаев.

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За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях.

Арина Толина

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