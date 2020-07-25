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COVID-19. Больше всего заразившихся в двух областях и Киеве: данные за сутки

25.07.2020, 09:54
COVID-19. Больше всего заразившихся в двух областях и Киеве: данные за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За последние сутки заразились коронавирусом во всех регионах Украины, меньше всего в двух областях - Кировоградской и Луганской

За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129). Об этом говорится в данных СНБО.

Меньше всего заразившихся – в Кировоградской и Луганской областях (по одному)

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

  • Львовская область – 8702 заболевших (114 за сутки);
  • Киев - 7525 (129);
  • Черновицкая - 5548 (63);
  • Ровенская - 5542 (143);
  • Закарпатская - 4774 (68);
  • Ивано-Франковская - 3937 (85);
  • Киевская - 3461 (40);
  • Волынская - 3503 (57);
  • Харьковская - 3342 (65);
  • Одесская - 2846 (97);
  • Тернопольская - 2672 (68);
  • Винницкая - 2512 (50);
  • Житомирская - 1691 (21);
  • Днепропетровская - 1317 (15);
  • Хмельницкая - 1037 (16);
  • Черкасская – 897 (9);
  • Донецкая - 842 (12);
  • Кировоградская - 690 (1);
  • Запорожская - 725 (13);
  • Черниговская - 690 (11);
  • Николаевская - 539 (3);
  • Сумская - 411 (14);
  • Полтавская – 388 (10);
  • Херсонская - 219 (1);
  • Луганская - 119 (1).

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

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Арина Толина
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