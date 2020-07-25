COVID-19. Больше всего заразившихся в двух областях и Киеве: данные за сутки

За последние сутки заразились коронавирусом во всех регионах Украины, меньше всего в двух областях - Кировоградской и Луганской

За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129). Об этом говорится в данных СНБО.

Меньше всего заразившихся – в Кировоградской и Луганской областях (по одному)

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:

Львовская область – 8702 заболевших (114 за сутки);

Киев - 7525 (129);

Черновицкая - 5548 (63);

Ровенская - 5542 (143);

Закарпатская - 4774 (68);

Ивано-Франковская - 3937 (85);

Киевская - 3461 (40);

Волынская - 3503 (57);

Харьковская - 3342 (65);

Одесская - 2846 (97);

Тернопольская - 2672 (68);

Винницкая - 2512 (50);

Житомирская - 1691 (21);

Днепропетровская - 1317 (15);

Хмельницкая - 1037 (16);

Черкасская – 897 (9);

Донецкая - 842 (12);

Кировоградская - 690 (1);

Запорожская - 725 (13);

Черниговская - 690 (11);

Николаевская - 539 (3);

Сумская - 411 (14);

Полтавская – 388 (10);

Херсонская - 219 (1);

Луганская - 119 (1).

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.