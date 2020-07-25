COVID-19. Больше всего заразившихся в двух областях и Киеве: данные за сутки
25.07.2020, 09:54
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
За последние сутки заразились коронавирусом во всех регионах Украины, меньше всего в двух областях - Кировоградской и Луганской
За последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129). Об этом говорится в данных СНБО.
Меньше всего заразившихся – в Кировоградской и Луганской областях (по одному)
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях Украины:
- Львовская область – 8702 заболевших (114 за сутки);
- Киев - 7525 (129);
- Черновицкая - 5548 (63);
- Ровенская - 5542 (143);
- Закарпатская - 4774 (68);
- Ивано-Франковская - 3937 (85);
- Киевская - 3461 (40);
- Волынская - 3503 (57);
- Харьковская - 3342 (65);
- Одесская - 2846 (97);
- Тернопольская - 2672 (68);
- Винницкая - 2512 (50);
- Житомирская - 1691 (21);
- Днепропетровская - 1317 (15);
- Хмельницкая - 1037 (16);
- Черкасская – 897 (9);
- Донецкая - 842 (12);
- Кировоградская - 690 (1);
- Запорожская - 725 (13);
- Черниговская - 690 (11);
- Николаевская - 539 (3);
- Сумская - 411 (14);
- Полтавская – 388 (10);
- Херсонская - 219 (1);
- Луганская - 119 (1).
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.
- 2 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
- 25 июля Всемирная организация здравоохранения заявила об очередном антирекорде, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 284 196 человек.
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