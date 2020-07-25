Коронавирус. В Украине антирекорд по количеству заболевших за сутки
По данным на 25 июля, коронавирусом в Украине заболели всего 63 929 человек
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (сутками ранее - 972). Об этом говорится в данных СНБО.
За сутки умерли 19 человек, выздоровели 611 пациентов.
"Вы видите, что у нас очень большое количество людей, которое заболело за последние сутки – 1106, это почти рекорд в Украине", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, уточнив, что за этот период заразились коронавирусом 64 ребенка и 78 медработников.
Госпитализированы 205 человек.
Степанов призвал украинцев соблюдать рекомендации Минздрава надевать маски в помещениях, транспорте, супермаркетах, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Всего заболели 63 929 человек с начала эпидемии в стране, летальных случаев - 1590, выздоровели 35 497 пациентов.
- 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
- 25 июля Всемирная организация здравоохранения заявила об очередном антирекорде, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 284 196 человек.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии