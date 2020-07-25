Коронавирус. В Украине антирекорд по количеству заболевших за сутки

По данным на 25 июля, коронавирусом в Украине заболели всего 63 929 человек

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1106 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (сутками ранее - 972). Об этом говорится в данных СНБО.

За сутки умерли 19 человек, выздоровели 611 пациентов.

"Вы видите, что у нас очень большое количество людей, которое заболело за последние сутки – 1106, это почти рекорд в Украине", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, уточнив, что за этот период заразились коронавирусом 64 ребенка и 78 медработников.

Госпитализированы 205 человек.

Степанов призвал украинцев соблюдать рекомендации Минздрава надевать маски в помещениях, транспорте, супермаркетах, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Всего заболели 63 929 человек с начала эпидемии в стране, летальных случаев - 1590, выздоровели 35 497 пациентов.

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Арина Толина

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