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COVID-19. В каких районах Киева больше всего заразившихся за сутки - карта

COVID-19. В каких районах Киева больше всего заразившихся за сутки - карта - Фото
Иллюстративное фото: Leszek Szymanski/ЕРА
13.06.2020, 09:53

В Киеве больше заболевших за сутки - в Оболонском районе

В Киеве за минувшие сутки 72 человека заболели коронавирусом, двое умерли. Больше всего инфицированных за сутки зафиксированы в Оболонском районе - 16 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в столице уже 3838 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели: 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, семь девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

Также заразились еще двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 32 человека, всего 1164 пациента.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Оболонском районе – 16, Днепровском – девять, Голосеевском районе - восемь.

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Карта по районам на 13 июня

Карта по районам на 13 июня (фото - пресс-служба Кличко)

  • 12 июня сообщалось, что в Киеве за сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19, днем ранее - 91.
  • 13 июня сообщалось, что в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16).

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Арина Толина
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