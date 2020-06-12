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В Киеве второй день почти 100 новых заболевших коронавирусом: карта по районам

В Киеве второй день почти 100 новых заболевших коронавирусом: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
12.06.2020, 12:06

Больше всего заболевших за сутки - в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах

В Киеве за сутки выявлено 95 новых случаев COVID-19, днем ранее - 91. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 3766 заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки один человек умер от болезни, с начала эпидемии - 85. Выздоровели за сутки в столице 79 человек, всего - 1132.

Среди новых заболевших - 16 медиков. 13 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Деснянский - 449 заболевших (24 за сутки);

Дарницкий - 695 (23);

Оболонский - 296 (11);

Подольский - 267 (9);

Соломенский - 340 (7);

Днепровский - 386 (7);

Святошинский - 304 (6);

Печерский - 469 (5);

Голосеевский - 281 (2);

Шевченковский - 279 (1).

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Денис Юдин
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