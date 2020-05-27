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COVID-19. В Киеве суточное число заболевших снизилось вдвое, три человека умерли

COVID-19. В Киеве суточное число заболевших снизилось вдвое, три человека умерли - Фото
Киевское метро после ослабления карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)
27.05.2020, 12:10

С начала эпидемии коронавируса в Киеве заболело 2739 человек, умерло 64, выздоровело 442

За сутки в Киеве диагностировали 29 случаев коронавирусной инфекции, это ровно вдвое меньше, чем сутками ранее. Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Три человека умерли от коронавируса (с начала эпидемии - 64), 44 человека выздоровело (с начала эпидемии - 442). По словам Кличко, первый раз в Киеве число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Среди новых заболевших - четверо медиков. За сутки госпитализировано 10 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших - в Деснянском и Святошинском районах, по пять человек. В Печерском районе новых заболевших нет.

Данные по районам:

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Дарницкий - 545 заболевших (3 за сутки);

Печерский - 429 (0);

Деснянский - 296 (5);

Днепровский - 250 (4);

Соломенский - 249 (4);

Голосеевский - 230 (3);

Святошинский - 209 (5);

Оболонский - 207 (2);

Шевченковский - 186 (2);

Подольский - 138 (1).

Всего с начала эпидемии в Украине только в столице подтверждено 2739 случаев заболевания COVID-19.

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Денис Юдин
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