COVID-19. В Киеве суточное число заболевших снизилось вдвое, три человека умерли

За сутки в Киеве диагностировали 29 случаев коронавирусной инфекции, это ровно вдвое меньше, чем сутками ранее. Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
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Три человека умерли от коронавируса (с начала эпидемии - 64), 44 человека выздоровело (с начала эпидемии - 442). По словам Кличко, первый раз в Киеве число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.
Среди новых заболевших - четверо медиков. За сутки госпитализировано 10 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших - в Деснянском и Святошинском районах, по пять человек. В Печерском районе новых заболевших нет.
Данные по районам:
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Дарницкий - 545 заболевших (3 за сутки);
Печерский - 429 (0);
Деснянский - 296 (5);
Днепровский - 250 (4);
Соломенский - 249 (4);
Голосеевский - 230 (3);
Святошинский - 209 (5);
Оболонский - 207 (2);
Шевченковский - 186 (2);
Подольский - 138 (1).
Всего с начала эпидемии в Украине только в столице подтверждено 2739 случаев заболевания COVID-19.
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