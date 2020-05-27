COVID-19. В Киеве суточное число заболевших снизилось вдвое, три человека умерли

Киевское метро после ослабления карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

За сутки в Киеве диагностировали 29 случаев коронавирусной инфекции, это ровно вдвое меньше, чем сутками ранее. Об этом на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Три человека умерли от коронавируса (с начала эпидемии - 64), 44 человека выздоровело (с начала эпидемии - 442). По словам Кличко, первый раз в Киеве число выздоровевших за сутки превысило число заболевших.

Среди новых заболевших - четверо медиков. За сутки госпитализировано 10 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших - в Деснянском и Святошинском районах, по пять человек. В Печерском районе новых заболевших нет.

Данные по районам:

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Дарницкий - 545 заболевших (3 за сутки);

Печерский - 429 (0);

Деснянский - 296 (5);

Днепровский - 250 (4);

Соломенский - 249 (4);

Голосеевский - 230 (3);

Святошинский - 209 (5);

Оболонский - 207 (2);

Шевченковский - 186 (2);

Подольский - 138 (1).

Всего с начала эпидемии в Украине только в столице подтверждено 2739 случаев заболевания COVID-19.

На утро 27 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 905 человек, 658 человек умерли, 7995 пациентов выздоровели.

В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу.

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