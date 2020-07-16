COVID-19. В Киеве появилось еще 116 заболевших, лидер - Дарницкий район: Кличко

На сегодняшний день госпитализировали только 27 человек, остальные лечатся дома под контролем врачей

За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировали 116 новых людей с выявленным коронавирусом (вчера эта цифра составляла 147). На сегодняшний день в столице уже 66613 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил в telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших 62 женщины в возрасте 21-86 лет, 50 мужчин, которым от 18 до 81 года, две девочки (15 и 17 лет) и два мальчика (6 и 8 лет). Госпитализированы были только 27 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей, отметил Кличко.

Больше всего новых случаев заболевания было зафиксировано в Дарницком районе (21 заболевший), на втором и третьем местах - Деснянский (20) и Голосеевский (18) районы.

14 июля суточная заболеваемость COVID-19 в Киеве возросла в два раза - карта.

15 июля в столице выявили рекордное количество людей, заболевших коронавирусом - 147, больше всего случаев пришлось на Шевченковский район.

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Дарья Мостовая

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