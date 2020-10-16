COVID-19. В Киеве все больше школ закрывают на карантин
По словам мэра столицы Виталия Кличко, больше всего школ закрыли на карантин в Печерском и Оболонском районах
В Киеве на карантин сегодня уже закрыли восемь школ из-за случаев заболевания COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
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"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже восемь школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы – в Печерском районе, три – в Оболонском, и по одной – в Подольском и Дарницком районах", – сообщил Кличко.
На дистанционном обучении в общем 598 класса в 182-х школах.
Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 579, болеют также 449 педагогов.
В детских садах временно закрыли 86 групп в 75 садах.
"Три детсада закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы – более 55%", – отметил Кличко.
- 13 октября в Киеве закрыли на карантин пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях.
- За прошедшие сутки в Киеве умерло 22 больных COVID-19 (днем ранее – 17). Это рекордный показатель за все время эпидемии коронавируса (предыдущий рекорд – 21).
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