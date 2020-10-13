"Ситуация ухудшается". В Киеве все больше школ закрывают на карантин из-за COVID-19

В столице 520 классов находятся на дистанционном обучении

В Киеве по состоянию на 13 октября закрыты на карантин пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях. Об этом заявил сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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По его словам, еще 520 классов в 174 школах – на дистанционном обучении.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях ухудшается. На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна Подольском", – отметил мэр столицы.

Всего больных COVID-19 школьников в Киеве – 591, инфицированы 403 педагога.

Он отметил, что в детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости, временно закрыли 74 группы в 66 садах, два садика – на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы – более 55%.

7 октября в столице были закрыты закрыты на карантин три школы, 47 групп в 41 саду.

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 397 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 196.

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Арина Толина

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