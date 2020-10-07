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Коронавирус. Кличко заявил, что в школах и детсадах негативная динамика

07.10.2020, 13:39
Коронавирус. Кличко заявил, что в школах и детсадах негативная динамика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По словам мэра Киева Виталия Кличко, коронавирусом заболели 410 школьников

В Киеве ситуация с заболеваемостью COVID-19 в учебных заведениях контролируемая, но отмечается негативная динамика. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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"Что касается учебного процесса в Киеве. Ситуация в школах и детских садах – пока контролируемая. Но, динамика – негативная", – отметил Кличко.

По его словам, на сегодня в столице  закрыты на карантин три школы из-за случаев заболевания среди учителей, на дистанционном обучении 377 классов в 152 школах.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 410 школьников и 302 педагога.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаях вируса временно закрыты 47 групп в 41 саду. Три детсады закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах столицы –  более 58%", – отметил  Кличко.

  • 5 октября в Киеве 331 класс перешел на дистанционное обучение.
  • В Киеве за прошедшие сутки выявлены 383 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 355.

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Арина Толина
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