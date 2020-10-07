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Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 383 новых заболевших: карта по районам

07.10.2020, 12:13
Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 383 новых заболевших: карта по районам - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки выявлены 383 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 355. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 15 медиков. Госпитализированы 72 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За сутки в Киеве от коронавируса умерли шесть пациентов, выздоровели 349.

С начала эпидемии в Киеве зафиксированы 25 474 случая COVID-19, 442 человека умерли, 8894 выздоровели.

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах.

Данные по районам (нажмите, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото – пресс-служба мэра)

Деснянский – 3580 заболевших (71 за сутки);

Оболонский – 2577 (50);

Шевченковский – 1927 (49);

Дарницкий – 3979 (47);

Соломенский – 2542 (36);

Днепровский – 3298 (35);

Подольский – 1797 (35);

Печерский – 2016 (26);

Голосеевский – 1706 (19);

Святошинский – 2046 (9).

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Денис Юдин
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