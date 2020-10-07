Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 383 новых заболевших: карта по районам

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки выявлены 383 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 355. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 15 медиков. Госпитализированы 72 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

За сутки в Киеве от коронавируса умерли шесть пациентов, выздоровели 349.

С начала эпидемии в Киеве зафиксированы 25 474 случая COVID-19, 442 человека умерли, 8894 выздоровели.

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах.

Данные по районам (нажмите, чтобы увеличить):

Деснянский – 3580 заболевших (71 за сутки);

Оболонский – 2577 (50);

Шевченковский – 1927 (49);

Дарницкий – 3979 (47);

Соломенский – 2542 (36);

Днепровский – 3298 (35);

Подольский – 1797 (35);

Печерский – 2016 (26);

Голосеевский – 1706 (19);

Святошинский – 2046 (9).

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".

5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

За прошедшие сутки в Украине выявили 4753 новых заболевших COVID-19.

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Денис Юдин

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