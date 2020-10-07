Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксированы 383 новых заболевших: карта по районам
Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки выявлены 383 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 355. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 15 медиков. Госпитализированы 72 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
За сутки в Киеве от коронавируса умерли шесть пациентов, выздоровели 349.
С начала эпидемии в Киеве зафиксированы 25 474 случая COVID-19, 442 человека умерли, 8894 выздоровели.
Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском, Оболонском и Шевченковском районах.
Данные по районам (нажмите, чтобы увеличить):
Деснянский – 3580 заболевших (71 за сутки);
Оболонский – 2577 (50);
Шевченковский – 1927 (49);
Дарницкий – 3979 (47);
Соломенский – 2542 (36);
Днепровский – 3298 (35);
Подольский – 1797 (35);
Печерский – 2016 (26);
Голосеевский – 1706 (19);
Святошинский – 2046 (9).
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