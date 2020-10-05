COVID-19. Все больше классов переходят на дистанционное обучение в Киеве – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что на дистанционном обучении – 331 класс в 130 школах

По состоянию на сегодня, 5 октября, в Киеве закрыли на карантин три школы из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей, 331 класс перешел на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Значительно увеличилось количество классов, которых отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", – отметил Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении находится 331 класс в 130 школах.

Всего 375 школьников в Киеве заразились COVID-19, также болеют 259 педагогов

Кличко добавил, что в детских садах временно закрыта 41 группа в 36-ти садах. "Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах – более 53%", – отметил Виталий Кличко.

2 октября на дистанционном обучении в столице находились 275 классов в 116 школах.

5 октября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (446, Сумской (282), Донецкой (226) областях и Киеве (286).

Читайте также: Карантин. В Украине обновили список зон, Киев остается в желтой зоне: перечень

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.