Коронавирус. В Киеве уменьшается число закрытых на карантин школ
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что на дистанционном обучении сегодня находятся 275 классов
По состоянию на 2 октября сегодня в Киеве закрыты на карантин четыре школы из-за заражения коронавирусом среди учителей, две школы возобновили учебный процесс после карантина. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
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Кличко подчеркнул, что ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой.
"На сегодня в городе закрыты на карантин четыре школы из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, находящихся на самоизоляции из-за болезни учеников", – отметил Кличко.
По его словам, на дистанционном обучении сегодня находятся 275 классов в 116 школах. Всего больных коронавирус школьников в Киеве – 365, инфицированы 205 педагогов.
Кличко уточнил, что в детских садах временно закрыты 40 групп. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Мэр столицы уточнил, что наполненность детей в детсадах – более 55%.
- 28 сентября Кличко сообщил, что в Киеве закрыли на карантин шесть школ из-за заражения COVID-19 учителей.
- С 5 октября в красной зоне будут Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне.
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