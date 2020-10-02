UA

Коронавирус. В Киеве снова больше 400 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам

02.10.2020, 12:13
Коронавирус. В Киеве снова больше 400 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам - Фото
Въезд в Киев (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

Больше всего больных выявили в Днепровском районе – 93, на втором месте – Деснянский район (70), на третьем – Подольский (61)

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 447 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 377. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Были госпитализированы 45 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома. 

За сутки в столице выздоровели 312 больных COVID-19 (днем ранее  — 231 ). 

Скончались 10 человек (10).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 23 602 заболевших, 7253 выздоровевших и 401 умерший.

Больше всего больных выявили в Днепровском районе —  93, на втором месте — Деснянский район (70), на третьем — Подольский (61).

  • Сегодня в Украине зафиксировали 4633 случая заражения COVID-19, скончались 68 человек. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев карантин эпидемия коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
ТОП-4 проблеми української медицини: що слід знати про гроші, систему та якість лікарів

Партнерський проектТОП-4 проблеми української медицини: що слід знати про гроші, систему та якість лікарів
 