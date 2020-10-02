Коронавирус. В Киеве снова больше 400 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам
Больше всего больных выявили в Днепровском районе – 93, на втором месте – Деснянский район (70), на третьем – Подольский (61)
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 447 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 377. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 45 заболевших, остальные находятся на самоизоляции дома.
За сутки в столице выздоровели 312 больных COVID-19 (днем ранее — 231 ).
Скончались 10 человек (10).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 23 602 заболевших, 7253 выздоровевших и 401 умерший.
Больше всего больных выявили в Днепровском районе — 93, на втором месте — Деснянский район (70), на третьем — Подольский (61).
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