Коронавирус. В Киеве 377 новых заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 377 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 219. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 39 детей и 16 медиков. Госпитализированы 45 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умер 391 человек, за прошедшие сутки – 10 летальных случаев. Всего в столице заболели 23 155 человек, выздоровел 6941 пациент, за сутки – 231.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 3213 заболевших (57 за сутки);
Днепровский – 2933 (52);
Дарницкий – 3689 (46);
Святошинский – 1891 (42);
Оболонский – 2329 (42);
Соломенский – 2354 (35);
Шевченковский – 1757 (33);
Подольский – 1562 (26);
Голосеевский – 1566 (25);
Печерский – 1861 (19).
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