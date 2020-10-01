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Коронавирус. В Киеве 377 новых заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам

01.10.2020, 10:41
Коронавирус. В Киеве 377 новых заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 377 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 219. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 39 детей и 16 медиков. Госпитализированы 45 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умер 391 человек, за прошедшие сутки – 10 летальных случаев. Всего в столице заболели 23 155 человек,  выздоровел 6941 пациент, за сутки – 231.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото – пресс-служба мэра)

Деснянский – 3213 заболевших (57 за сутки);

Днепровский – 2933 (52);

Дарницкий – 3689 (46);

Святошинский – 1891 (42);

Оболонский – 2329 (42);

Соломенский – 2354 (35);

Шевченковский – 1757 (33);

Подольский – 1562 (26);

Голосеевский – 1566 (25);

Печерский – 1861 (19).

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Денис Юдин
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