COVID-19. В Украине больше всего заболевших за сутки выявили в трех областях и Киеве

За минувшие сутки инфицированных коронавирусом выявили во всех областях, меньше всего в двух – Кировоградской и Луганской

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (446, Сумской (282), Донецкой (226) областях и Киеве (286). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За этот период меньше всего заболевших – в Кировоградской (5) и Луганской (6) областях.

Динамика по регионам:

Харьковская область – 20 964 заболевших (446 за сутки);

Львовская – 21 294 (100);

Черновицкая – 15 286 (163);

Одесская – 14 729 (190);

Киев – 24 736 (286);

Ивано-Франковская – 14 345 (113);

Тернопольская – 14 421 (126);

Ровенская – 13 248 (141);

Закарпатская – 10 219 (51);

Киевская – 9918 (166);

Волынская – 8734 (143);

Винницкая – 6822(106);

Житомирская – 6934 (185);

Хмельницкая – 6968(167);

Днепропетровская – 7134 (203);

Черниговская – 4677 (82);

Сумская – 5453 (282);

Черкасская – 4550(70);

Запорожская – 4630 (123);

Николаевская – 3819 (169);

Донецкая – 4413 (226);

Полтавская – 2965 (153);

Кировоградская – 1184 (5);

Херсонская – 1496 (69);

Луганская – 1294 (6);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки в Украине выявили 3774 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4140).

3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили рекордное количество зараженных COVID-19 – 4661 (сутками ранее – 4633).

Читайте также: Карантин. В Украине обновили список зон, Киев остается в желтой зоне: перечень

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.