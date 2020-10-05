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COVID-19. В Украине больше всего заболевших за сутки выявили в трех областях и Киеве

05.10.2020, 09:11
COVID-19. В Украине больше всего заболевших за сутки выявили в трех областях и Киеве - Фото
Иллюстративное фото: Marko Djokovic/EPA

За минувшие сутки инфицированных коронавирусом выявили во всех областях, меньше всего в двух – Кировоградской и Луганской

За  минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (446, Сумской (282), Донецкой (226) областях и Киеве (286). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период меньше всего заболевших – в Кировоградской (5) и Луганской (6) областях.

Динамика по регионам:

  • Харьковская область – 20 964 заболевших (446 за сутки);
  • Львовская – 21 294 (100);
  • Черновицкая – 15 286 (163);
  • Одесская – 14 729 (190);
  • Киев – 24 736  (286);
  • Ивано-Франковская – 14 345 (113);
  • Тернопольская – 14 421 (126);
  • Ровенская – 13 248  (141);
  • Закарпатская – 10 219 (51);
  • Киевская – 9918 (166);
  • Волынская – 8734 (143);
  • Винницкая – 6822(106);
  • Житомирская – 6934 (185);
  • Хмельницкая – 6968(167);
  • Днепропетровская – 7134 (203);
  • Черниговская – 4677 (82);
  • Сумская – 5453 (282);
  • Черкасская – 4550(70);
  • Запорожская – 4630 (123);
  • Николаевская – 3819 (169);
  • Донецкая – 4413 (226);
  • Полтавская – 2965 (153);
  • Кировоградская – 1184 (5);
  • Херсонская – 1496 (69);
  • Луганская – 1294 (6);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки в Украине выявили 3774 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4140). 

  • 3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили рекордное количество зараженных COVID-19 – 4661 (сутками ранее – 4633). 

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Арина Толина
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