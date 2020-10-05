COVID-19. В Украине больше всего заболевших за сутки выявили в трех областях и Киеве
За минувшие сутки инфицированных коронавирусом выявили во всех областях, меньше всего в двух – Кировоградской и Луганской
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской (446, Сумской (282), Донецкой (226) областях и Киеве (286). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период меньше всего заболевших – в Кировоградской (5) и Луганской (6) областях.
Динамика по регионам:
- Харьковская область – 20 964 заболевших (446 за сутки);
- Львовская – 21 294 (100);
- Черновицкая – 15 286 (163);
- Одесская – 14 729 (190);
- Киев – 24 736 (286);
- Ивано-Франковская – 14 345 (113);
- Тернопольская – 14 421 (126);
- Ровенская – 13 248 (141);
- Закарпатская – 10 219 (51);
- Киевская – 9918 (166);
- Волынская – 8734 (143);
- Винницкая – 6822(106);
- Житомирская – 6934 (185);
- Хмельницкая – 6968(167);
- Днепропетровская – 7134 (203);
- Черниговская – 4677 (82);
- Сумская – 5453 (282);
- Черкасская – 4550(70);
- Запорожская – 4630 (123);
- Николаевская – 3819 (169);
- Донецкая – 4413 (226);
- Полтавская – 2965 (153);
- Кировоградская – 1184 (5);
- Херсонская – 1496 (69);
- Луганская – 1294 (6);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки в Украине выявили 3774 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4140).
- 3 октября сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили рекордное количество зараженных COVID-19 – 4661 (сутками ранее – 4633).
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