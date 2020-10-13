Коронавирус. В Киеве больше 28 000 заболевших сначала эпидемии: динамика заболеваемости
Больше всего заболевших в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 397 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 196. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Был госпитализирован 65 заболевший, остальные находятся на самоизоляции дома.
За сутки в столице выздоровел больной COVID-19 (днем ранее — 91).
Скончались 10 человек (6).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 28 090 заболевших, 9961 выздоровевшего и 497 умерших. На сегодняшний день в Киеве 17 632 больных.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (86), Деснянском (81) и Днепровском (57).
- 9 октября Кличко заявил о заполненности коек для приема больных с COVID-19 более, чем на 70%. По его словам, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.
- С понедельника в столице вступают в силу новые карантинные ограничения. Город попал в оранжевую зону карантина, ранее столица находилась в желтой зоне.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 5133 новых заболевших COVID-19.
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