Коронавирус. В Киеве больше 28 000 заболевших сначала эпидемии: динамика заболеваемости

Больше всего заболевших в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 397 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 196. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Был госпитализирован 65 заболевший, остальные находятся на самоизоляции дома.

За сутки в столице выздоровел больной COVID-19 (днем ранее — 91).

Скончались 10 человек (6).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 28 090 заболевших, 9961 выздоровевшего и 497 умерших. На сегодняшний день в Киеве 17 632 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (86), Деснянском (81) и Днепровском (57).

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Станислав Стороженко

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