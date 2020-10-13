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Коронавирус. В Киеве больше 28 000 заболевших сначала эпидемии: динамика заболеваемости

13.10.2020, 12:07
Коронавирус. В Киеве больше 28 000 заболевших сначала эпидемии: динамика заболеваемости - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Больше всего заболевших в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 397 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 196. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Был госпитализирован 65 заболевший, остальные находятся на самоизоляции дома. 

За сутки в столице выздоровел больной COVID-19 (днем ранее — 91).

Скончались 10 человек (6).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 28 090 заболевших, 9961 выздоровевшего и 497 умерших. На сегодняшний день в Киеве 17 632 больных. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (86), Деснянском (81) и Днепровском (57). 

 

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Станислав Стороженко
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