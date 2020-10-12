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Коронавирус. В Киеве меньше 200 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии

12.10.2020, 12:10
Коронавирус. В Киеве меньше 200 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/ЕРА

Больше всего заболевших в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 196 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее - 502. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Был госпитализирован 21 заболевший, остальные находятся на самоизоляции дома. 

За сутки в столице выздоровел 91 больной COVID-19 (днем ранее — 60).

Скончались 6 человек (12).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 27 693 заболевших, 9793 выздоровевших и 487 умерших. На сегодняшний день 17 413 в Киеве больных. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (56), Деснянском (36) и Дарницком (32) районах. 

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Станислав Стороженко
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