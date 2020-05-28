COVID-19. В Киеве второй день подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает

Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве выросло число заболевших COVID-19 за сутки, но второй день подряд число выздоровевших оказывается больше. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки в Киеве выявлено 54 случая заболевания коронавирусом, 64 человека выздоровели, умерших от COVID-19 нет.

Среди новых заболевших - 11 медиков. 10 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Киеве заболело 2793 человек, умерло 64, выздоровело 506.

Больше всего заболевших - в Дарницком районе, 13 человек. В Печерском районе второй день подряд новых заболевших нет.

Данные по районам:

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Дарницкий - 558 заболевших (13 за сутки);

Печерский - 429 (0);

Деснянский - 302 (6);

Днепровский - 259 (9);

Соломенский - 251 (2);

Голосеевский - 231 (1);

Оболонский - 215 (8);

Святошинский - 214 (5);

Шевченковский - 188 (2);

Подольский - 146 (8).

Вчера в Киеве впервые с начала эпидемии суточное число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших.

На утро 28 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 382 человек, 669 человек умерли, 8439 пациентов выздоровели.

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