COVID-19. В Киеве второй день подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает

В Киеве выросло число заболевших COVID-19 за сутки, но второй день подряд число выздоровевших оказывается больше. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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За сутки в Киеве выявлено 54 случая заболевания коронавирусом, 64 человека выздоровели, умерших от COVID-19 нет.
Среди новых заболевших - 11 медиков. 10 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Киеве заболело 2793 человек, умерло 64, выздоровело 506.
Больше всего заболевших - в Дарницком районе, 13 человек. В Печерском районе второй день подряд новых заболевших нет.
Данные по районам:
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Дарницкий - 558 заболевших (13 за сутки);
Печерский - 429 (0);
Деснянский - 302 (6);
Днепровский - 259 (9);
Соломенский - 251 (2);
Голосеевский - 231 (1);
Оболонский - 215 (8);
Святошинский - 214 (5);
Шевченковский - 188 (2);
Подольский - 146 (8).
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