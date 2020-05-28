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Коронавирус. Суточное число заболевших в Украине выросло почти до 500

Коронавирус. Суточное число заболевших в Украине выросло почти до 500 - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
28.05.2020, 09:30

В Украине с начала эпидемии выявлено 22 382 заболевших коронавирусом, 669 человек умерли от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 477 заболевших COVID-19, это на 156 случаев больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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На утро 28 мая в Украине коронавирус подтвержден у 22 382 человек, 669 человек умерли, 8439 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев заболевания (сутками ранее - 321), 11 человек умерли (сутками ранее - 14), выздоровели 444 пациента (сутками ранее - 420).

На амбулаторном лечении находится 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медика. Госпитализация понадобилась для 6872 человек, из них 265 детей и 811 медиков.

Подключение к аппарату ИВЛ потребовалось для 263 человек, в том числе для одного ребенка и 22 медиков.

  • 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.
  • На данный момент в мире выявили 5 792 253 заболевших, 357 467 больных COVID-19 умерли, 2 498 730 – выздоровели.

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Денис Юдин
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