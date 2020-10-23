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COVID-19. В Киеве выявили рекордное число заболевших за сутки – ситуация по районам

23.10.2020, 12:18
COVID-19. В Киеве выявили рекордное число заболевших за сутки – ситуация по районам - Фото
Иллюстративное фото: Минздрав/Facebook

За время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 33 135 заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Дарницком районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 635 заболевших коронавирусом (днем ранее – 631). Это рекордны показатель за все время эпидемии COVID-19, говорится в сводке Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки в городе умерли 14 больных COVID-19 (днем ранее – 15), выздоровели 185 пациентов (189). За все время эпидемии зафиксировали 33 135 заболевших, 656 умерших и 11 489 выздоровевших.

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал данные о динамике эпидемии в районах Киева:

- Деснянский – 5216 заразившихся за все время эпидемии (+115 за сутки);

- Дарницкий – 4838 (+59);

- Днепровский – 4260 (+88);

- Оболонский – 3597 (+79);

- Святошинский – 2649 (+51);

- Печерский – 2719 (+96);

- Шевченковский – 2284 (+16);

- Подольский – 2227 (+22).

- Голосеевский – 2150 (+60).

COVID-19. В Киеве выявили рекордное число заболевших за сутки – ситуация по районам

Марк Сировой
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