За время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 33 135 заболевших. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Дарницком районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 635 заболевших коронавирусом (днем ранее – 631). Это рекордны показатель за все время эпидемии COVID-19, говорится в сводке Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки в городе умерли 14 больных COVID-19 (днем ранее – 15), выздоровели 185 пациентов (189). За все время эпидемии зафиксировали 33 135 заболевших, 656 умерших и 11 489 выздоровевших.

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал данные о динамике эпидемии в районах Киева:

- Деснянский – 5216 заразившихся за все время эпидемии (+115 за сутки);

- Дарницкий – 4838 (+59);

- Днепровский – 4260 (+88);

- Оболонский – 3597 (+79);

- Святошинский – 2649 (+51);

- Печерский – 2719 (+96);

- Шевченковский – 2284 (+16);

- Подольский – 2227 (+22).

- Голосеевский – 2150 (+60).

22 октября в столичной Госпродтпотребслужбе спрогнозировали, что Киев выйдет из эпидемии последним среди регионов Украины.

23 октября в Украине обновили карантинные зоны, Киев остался в оранжевой.

Три дня подряд в Украине фиксируют рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки впервые выявили более 7500 инфицированных.

COVID-19. В Киеве выявили рекордное число заболевших за сутки – ситуация по районам

Марк Сировой

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