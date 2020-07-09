COVID-19. В Киеве за сутки снизилось количество заболевших: карта по районам

Больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировали за последние сутки в Дарницком районе столицы

За минувшие сутки в Киеве заболели COVID-19 93 человека (сутками ранее 114), трое умерли. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет, 50 мужчин от 20 до 76 лет, три девочки от 8 до 15 лет и шесть мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян.

На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировали в Дарницком районе – 27, Деснянском – 15, Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по десять случаев.

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Фото: Telegram/Виталия Кличко

8 июля Кличко заявил , что в Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября 2020 года в связи эпидемией коронавируса.

9 июля сообщалось, что за сутки в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 810 человек (из них 48 детей и 56 медиков), 222 пациента госпитализировали.

ВОЗ допустила, что коронавирус может передаваться по воздуху в нанокапельках .

Арина Толина

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