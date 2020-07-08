Коронавирус. В Киеве 114 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах
За сутки в Киеве зарегистрированы 114 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 63). Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в Киеве зарегистрировано 5779 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерших от заболевания нет, с начала эпидемии в Киеве зафиксированы 119 летальных случаев. Выздоровели 1900 жителей города, за сутки - 52.
Среди новых заболевших - пять медиков. 21 пациент был госпитализирован, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 930 заболевших (20 за сутки);
Днепровский - 675 (19);
Деснянский - 695 (16);
Голосеевский - 448 (11);
Печерский - 617 (9);
Шевченковский - 480 (9);
Святошинский - 484 (8);
Подольский - 404 (8);
Оболонский - 507 (8);
Соломенский - 539 (6).
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