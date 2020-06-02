COVID-19. В Киеве за сутки выздоровело в два раза больше человек, чем заболело

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса выздоровело в два раза больше людей, чем заболело. Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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За сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии - 3071. Вчера один пациент скончался, с начала эпидемии - 69. Выздоровело за сутки 64 человека, всего - 718.
Среди новых заболевших - пять медиков. 11 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего новых заболевших - в Днепровском районе, восемь человек. В Голосеевском и Шевченковском районе новых случаев коронавируса нет.
Данные по районам:
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Дарницкий - 596 заболевших (3 за сутки);
Печерский - 438 (1);
Деснянский - 345 (4);
Днепровский - 314 (8);
Соломенский - 272 (3);
Голосеевский - 250 (0);
Святошинский - 238 (4);
Оболонский - 232 (3);
Шевченковский - 201 (0);
Подольский - 185 (2).
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