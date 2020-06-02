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COVID-19. В Киеве за сутки выздоровело в два раза больше человек, чем заболело

COVID-19. В Киеве за сутки выздоровело в два раза больше человек, чем заболело - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
02.06.2020, 09:15

В Голосеевском и Шевченковском районах Киева новых случаев коронавируса нет

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса выздоровело в два раза больше людей, чем заболело. Об этом сообщает в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии - 3071. Вчера один пациент скончался, с начала эпидемии - 69. Выздоровело за сутки 64 человека, всего - 718.

Среди новых заболевших - пять медиков. 11 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых заболевших - в Днепровском районе, восемь человек. В Голосеевском и Шевченковском районе новых случаев коронавируса нет.

Данные по районам:

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Дарницкий - 596 заболевших (3 за сутки);

Печерский - 438 (1);

Деснянский - 345 (4);

Днепровский - 314 (8);

Соломенский - 272 (3);

Голосеевский - 250 (0);

Святошинский - 238 (4);

Оболонский - 232 (3);

Шевченковский - 201 (0);

Подольский - 185 (2).

  • Вчера Кличко рассказал о вспышке коронавируса в женском монастыре на Подоле.
  • На утро 2 июня коронавирус подтвержден у 24 340 человек в Украине, 727 человек умерли, 10 078 пациентов выздоровели.

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Денис Юдин
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