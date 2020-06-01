COVID-19 в Киеве: более 3000 заболевших, еще один монастырь закрыт на карантин

Число заболевших коронавирусом в Киеве превысило 3000, за сутки - 58 новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 58 человек, умерло от инфекции два пациента, выздоровели шесть.
Среди новых заболевших - 11 медиков. Госпитализированы четыре человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Вспышка COVID-19 зафиксирована в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре, коронавирус подтвержден у 26 служительниц, за последние сутки - у 22. Восемь монахинь госпитализированы. Монастырь закрыт на карантин.
С начала эпидемии в Киеве уже 3043 заболевших, 68 человек умерло, 654 выздоровели.
Больше всего заболевших за последние сутки, 23 человека - в Подольском районе.
Данные по районам:
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