COVID-19 в Киеве: более 3000 заболевших, еще один монастырь закрыт на карантин

Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Число заболевших коронавирусом в Киеве превысило 3000, за сутки - 58 новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 58 человек, умерло от инфекции два пациента, выздоровели шесть.

Среди новых заболевших - 11 медиков. Госпитализированы четыре человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Вспышка COVID-19 зафиксирована в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре, коронавирус подтвержден у 26 служительниц, за последние сутки - у 22. Восемь монахинь госпитализированы. Монастырь закрыт на карантин.

С начала эпидемии в Киеве уже 3043 заболевших, 68 человек умерло, 654 выздоровели.

Больше всего заболевших за последние сутки, 23 человека - в Подольском районе.

Данные по районам:

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На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.

Сегодня ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика

Киев и пять областей не соответствуют критериям Минздрава для ослабления карантина.

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