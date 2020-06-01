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COVID-19 в Киеве: более 3000 заболевших, еще один монастырь закрыт на карантин

COVID-19 в Киеве: более 3000 заболевших, еще один монастырь закрыт на карантин - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
01.06.2020, 12:08

Свято-Вознесенский Флоровский монастырь в Киеве закрыт на карантин после того, как коронавирус обнаружили у 26 монахинь

Число заболевших коронавирусом в Киеве превысило 3000, за сутки - 58 новых случаев. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 58 человек, умерло от инфекции два пациента, выздоровели шесть.

Среди новых заболевших - 11 медиков. Госпитализированы четыре человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Вспышка COVID-19 зафиксирована в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре, коронавирус подтвержден у 26 служительниц, за последние сутки - у 22. Восемь монахинь госпитализированы. Монастырь закрыт на карантин.

С начала эпидемии в Киеве уже 3043 заболевших, 68 человек умерло, 654 выздоровели.

Больше всего заболевших за последние сутки, 23 человека - в Подольском районе.

Данные по районам:

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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  • На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.
  • Сегодня ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика.
  • Киев и пять областей не соответствуют критериям Минздрава для ослабления карантина.

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Денис Юдин
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