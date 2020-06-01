Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Киев и пять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Киев и пять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
01.06.2020, 11:23

Число заболевших за последние семь дней на 100 000 человек растет в трех областях и столице

Киев и пять областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

При этом только в Черновицкой области этот показатель немного улучшился по сравнению со вчерашним днем, в четырех других регионах инцидентность выросла.

В Донецкой области делают меньше тестов, чем установлено Минздравом для ослабления карантина: 8,93 на 100 000 человек вместо 12.

Показатели областей по ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

(Нажмите, чтобы увеличить)

  • На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.
  • Сегодня ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 