Киев и пять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Киев и пять областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

При этом только в Черновицкой области этот показатель немного улучшился по сравнению со вчерашним днем, в четырех других регионах инцидентность выросла.

В Донецкой области делают меньше тестов, чем установлено Минздравом для ослабления карантина: 8,93 на 100 000 человек вместо 12.

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На утро 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, 718 пациентов умерли, 9690 - выздоровели.

Сегодня ослабляют коронавирусный карантин в областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация: инфографика

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