Киев и пять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Киев и пять областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
При этом только в Черновицкой области этот показатель немного улучшился по сравнению со вчерашним днем, в четырех других регионах инцидентность выросла.
В Донецкой области делают меньше тестов, чем установлено Минздравом для ослабления карантина: 8,93 на 100 000 человек вместо 12.
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