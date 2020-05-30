COVID-19. В Киеве за сутки заболели больше людей, чем выздоровели - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили COVID-19 у 55 человек, семь из них - медики. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек, семь из них - медики. Один случай - летальный. На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая COVID-19", - отметил Кличко.

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Карта по районам Киева (фото - пресс-служба Виталия Кличко)

Среди заболевших за минувшие сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и девочка 15 лет. 19 мужчин от 21 до 81 лет, мальчик трех лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в столице 40 человек.

Всего выздоровели 637 жителей Киева.

Киеве из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрыли общежитие, которое находится на проспекте Гагарина, один больной умер. 30 мая Кличко сообщал , что в

На утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов.