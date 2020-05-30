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Вспышка коронавируса в общежитии Киева: один человек умер

Вспышка коронавируса в общежитии Киева: один человек умер - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
30.05.2020, 11:25

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что троих госпитализировали

В Киеве из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрыли общежитие, которое находится на проспекте Гагарина, один больной умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", - отметил Кличко.

По его словам, остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

  • 30 мая сообщалось, что за минувшие сутки больше всего новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы во Львовской области (56), Ровенской (52) и Киеве (55).
  • На утро 30 мая в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 393 человек (29 мая – 429), умерли 17 человек, выздоровели 377 пациентов.

Арина Толина
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