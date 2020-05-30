Вспышка коронавируса в общежитии Киева: один человек умер

В Киеве из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на карантин закрыли общежитие, которое находится на проспекте Гагарина, один больной умер. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", - отметил Кличко.
По его словам, остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.