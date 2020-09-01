COVID-19. За прошедшие сутки количество новых заболевших в Киеве снизилось — инфографика
По сравнению с показателями предыдущего дня количество зарегистрированных новых случаев уменьшилось почти в 1,5 раза
За прошедшие сутки в Киеве выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусом, пятеро жителей столицы умерли. Сутками ранее было зарегистрировано 277 заболевших киевлян, сообщил в telgram мэр столицы Виталий Кличко.
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Были госпитализированы 34 человека, а также среди заболевших есть 11 медицинских работников.
В целом с начала эпидемии от коронавируса умерли 213 киевлян. Всего в столице было зарегистрировано 13 546 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по заболевшим стал Днепровский район — тут COVID-19 выявили у 27 человек. На втором месте Соломенский район (26), на третьем — Деснянский (25).
Количество зарегистрированных заболевших по районам столицы:
- 31 августа министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заболевшие коронавирусом, которые подлежат госпитализации должны делать тест методом ИФА, который дешевле ПЦР-теста.
- На 1 сентября больше всего новых заболевших за прошедшие сутки было выявлено в Харьковской области — коронавирус диагностировали 262 человек, на втором месте — Львовская область (211).
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