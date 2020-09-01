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COVID-19. За прошедшие сутки количество новых заболевших в Киеве снизилось — инфографика

01.09.2020, 10:53
COVID-19. За прошедшие сутки количество новых заболевших в Киеве снизилось — инфографика - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

По сравнению с показателями предыдущего дня количество зарегистрированных новых случаев уменьшилось почти в 1,5 раза

За прошедшие сутки в Киеве выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусом, пятеро жителей столицы умерли. Сутками ранее было зарегистрировано 277 заболевших киевлян, сообщил в telgram мэр столицы Виталий Кличко.

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Были госпитализированы 34 человека, а также среди заболевших есть 11 медицинских работников. 

В целом с начала эпидемии от коронавируса умерли 213 киевлян. Всего в столице было зарегистрировано 13 546 случаев заболевания COVID-19.

Лидером по заболевшим стал Днепровский район тут COVID-19 выявили у 27 человек. На втором месте Соломенский район (26), на третьем Деснянский (25).

Количество зарегистрированных заболевших по районам столицы:

Карта заболевших коронавирусом по районам столицы на 01.09 (источник - telegram Кличко)

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Дарья Мостовая
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