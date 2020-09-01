Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки – в Харьковской области: динамика в регионах
В шести регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших COVID-19
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской и Львовской областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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В Харьковской области коронавирус 1 сентября диагностировали у 262 человек, во Львовской - у 211, еще в четырех регионах – более 100 заболевших за сутки, это Киев и Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Динамика эпидемии по областям:
Харьковская - 9338 заболевших (262 за сутки);
Одесская - 7494 (211);
Львовская - 14703 (193);
Тернопольская - 6194 (180);
Киев - 13546 (176);
Ивано-Франковская - 9348 (169);
Черновицкая - 10420 (117);
Ровенская - 9269 (87);
Киевская - 5755 (86);
Закарпатская - 7600 (84);
Житомирская - 3382 (80);
Сумская - 1532 (62);
Волынская - 5523 (52);
Винницкая - 4044 (51);
Днепропетровская - 2398 (49);
Черниговская - 1941 (47);
Хмельницкая - 2519 (38);
Николаевская - 1284 (32);
Запорожская - 1627 (31);
Донецкая - 1448 (30);
Черкасская - 1594 (21);
Полтавская - 808 (19);
Луганская - 320 (5);
Херсонская - 400 (4);
Кировоградская - 816 (2).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 2088 человек.
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