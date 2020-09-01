Коронавирус. Больше всего заболевших за сутки – в Харьковской области: динамика в регионах

В шести регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской и Львовской областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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В Харьковской области коронавирус 1 сентября диагностировали у 262 человек, во Львовской - у 211, еще в четырех регионах – более 100 заболевших за сутки, это Киев и Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Динамика эпидемии по областям:

Харьковская - 9338 заболевших (262 за сутки);

Одесская - 7494 (211);

Львовская - 14703 (193);

Тернопольская - 6194 (180);

Киев - 13546 (176);

Ивано-Франковская - 9348 (169);

Черновицкая - 10420 (117);

Ровенская - 9269 (87);

Киевская - 5755 (86);

Закарпатская - 7600 (84);

Житомирская - 3382 (80);

Сумская - 1532 (62);

Волынская - 5523 (52);

Винницкая - 4044 (51);

Днепропетровская - 2398 (49);

Черниговская - 1941 (47);

Хмельницкая - 2519 (38);

Николаевская - 1284 (32);

Запорожская - 1627 (31);

Донецкая - 1448 (30);

Черкасская - 1594 (21);

Полтавская - 808 (19);

Луганская - 320 (5);

Херсонская - 400 (4);

Кировоградская - 816 (2).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Денис Юдин

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