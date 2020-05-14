Дезинфекция и проветривание. В КГГА объяснили требования к стоматологиям

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Киеве утвердили требования к предоставлению стоматологической помощи при противоэпидемических ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прием должен осуществляться исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 15 минут. Таким образом, чтобы они не контактировали между собой. Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция не менее 1,5 метров", - отмечается в сообщении.

В КГГА напомнили, что пациента не позднее, чем за день до приема необходимо опросить о состоянии здоровья, в частности о признаках респираторных заболеваний и контактах с другими больными.

"Если такие признаки есть или пациент контактировал с больными COVID-19 в течение последних 14 дней, то оказание плановой помощи откладывается", - предупредили в пресс-службе.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

При оказании стоматологической помощи нужно применять дополнительные меры безопасности: изолированное расположение пациента в стоматологическом кабинете, а также использование средств индивидуальной защиты.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Допуск к работе работников - при условии наличия у персонала одетых средств индивидуальной защиты: респиратора класса защиты FFP2 / FFP3 (без клапана) или хирургической маски, герметичных защитных очков, сплошных защитных щитков для лица, одноразовых перчаток.

Среди необходимых требований:

средства индивидуальной защиты необходимо снимать в кабинете, где оказывалась помощь;

запрещено покидать помещение, где оказывалась медпомощь, в средствах индивидуальной защиты, используемые во время приема;

на входах должны быть расположены дозаторы с антисептиком и санитарный контроль для посетителей;

пациенты в масках должны ожидать своей очереди за пределами помещений, где есть маркировка расстоянии в 1,5 метров;

внутрь допускаются посетители из расчета не более одного одного человека на десять квадратных метров;

каждые два часа необходимо проводить дезинфекцию;

нужно соблюдать нормативные показатели микроклимата помещений (влажность, температура воздуха) и обеспечивать сквозное проветривание после приема каждого пациента не менее 15 минут;

в помещениях, где оказывалась медпомощь, должна быть текущая уборка после каждого клиента и дезинфекция средств индивидуальной защиты многократного использования;

рекламные брошюры, журналы, другие полиграфические материалы и/или игрушки должны быть недоступными для пациентов.

Предоставлять услуги без одетых средств индивидуальной защиты запрещено.

4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступили в силу 11 мая.