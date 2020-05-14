Дезинфекция и проветривание. В КГГА объяснили требования к стоматологиям

В Киеве утвердили требования к предоставлению стоматологической помощи при противоэпидемических ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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"Прием должен осуществляться исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 15 минут. Таким образом, чтобы они не контактировали между собой. Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция не менее 1,5 метров", - отмечается в сообщении.
В КГГА напомнили, что пациента не позднее, чем за день до приема необходимо опросить о состоянии здоровья, в частности о признаках респираторных заболеваний и контактах с другими больными.
"Если такие признаки есть или пациент контактировал с больными COVID-19 в течение последних 14 дней, то оказание плановой помощи откладывается", - предупредили в пресс-службе.
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При оказании стоматологической помощи нужно применять дополнительные меры безопасности: изолированное расположение пациента в стоматологическом кабинете, а также использование средств индивидуальной защиты.
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Допуск к работе работников - при условии наличия у персонала одетых средств индивидуальной защиты: респиратора класса защиты FFP2 / FFP3 (без клапана) или хирургической маски, герметичных защитных очков, сплошных защитных щитков для лица, одноразовых перчаток.
Среди необходимых требований:
Предоставлять услуги без одетых средств индивидуальной защиты запрещено.