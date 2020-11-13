UA

ДТП в Киеве. Геращенко заявил, что водитель такси уснул за рулем – видео аварии: 18+

13.11.2020, 11:23
ДТП в Киеве. Геращенко заявил, что водитель такси уснул за рулем – видео аварии: 18+ - Фото
Антон Геращенко (Фото: Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)

Авария произошла на Окружной в 08:00, погибли две женщины

Причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Окружной (предварительно) стало то, что водитель такси уснул за рулем, после чего влетел в людей на обочине. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Сегодня около 08:00 автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", – отметил Геращенко.

Осторожно: видео 18+

Геращенко подчеркнул – по предварительным данным, это стало результатом того, что "водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул".

  • 13 ноября в Киеве на Окружной дороге водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в киоск, который находится на остановке общественного транспорта.

 

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог в Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digiatal-маркетолог Спецпроекты
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
дтп видео антон геращенко Uber окружная

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 