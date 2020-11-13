ДТП в Киеве. Геращенко заявил, что водитель такси уснул за рулем – видео аварии: 18+

Авария произошла на Окружной в 08:00, погибли две женщины

Причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Окружной (предварительно) стало то, что водитель такси уснул за рулем, после чего влетел в людей на обочине. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Сегодня около 08:00 автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", – отметил Геращенко.

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Геращенко подчеркнул – по предварительным данным, это стало результатом того, что "водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул".

13 ноября в Киеве на Окружной дороге водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в киоск, который находится на остановке общественного транспорта.

Арина Толина

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