ДТП в Киеве. Геращенко заявил, что водитель такси уснул за рулем – видео аварии: 18+
Авария произошла на Окружной в 08:00, погибли две женщины
Причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Окружной (предварительно) стало то, что водитель такси уснул за рулем, после чего влетел в людей на обочине. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
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"Сегодня около 08:00 автомобиль со знаками службы такси Uber, водитель которого потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", – отметил Геращенко.
Осторожно: видео 18+
Геращенко подчеркнул – по предварительным данным, это стало результатом того, что "водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул".
- 13 ноября в Киеве на Окружной дороге водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в киоск, который находится на остановке общественного транспорта.
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