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Двойное убийство в Киеве. Прокуратура рассказала о подозреваемых

Двойное убийство в Киеве. Прокуратура рассказала о подозреваемых - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
06.01.2020, 15:51

Правоохранители сообщают, что задержаны 34-летний мужчина и 19-летняя девушка

Задержанных сегодня по подозрению в двойном убийстве доставят из Одессы в Киев для сообщения о подозрении и избрания меры пресечения. Об этом сообщает в Facebook столичная прокуратура.

Отмечается, что сегодня утром на одесском вокзале задержаны 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 19-летняя девушка.

Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г.. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

  • 4 января в одной из квартир на столичном Подоле были обнаружены тела двух киевлянок 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.
  • Сегодня мужчину и женщину по ориентировке задержали одесские полицейские на железнодорожном вокзале.

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