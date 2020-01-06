Двойное убийство в Киеве. Прокуратура рассказала о подозреваемых

Арест (фото - depositphotos.com)

Задержанных сегодня по подозрению в двойном убийстве доставят из Одессы в Киев для сообщения о подозрении и избрания меры пресечения. Об этом сообщает в Facebook столичная прокуратура.

Отмечается, что сегодня утром на одесском вокзале задержаны 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 19-летняя девушка.

Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г.. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

4 января в одной из квартир на столичном Подоле были обнаружены тела двух киевлянок 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.

Сегодня мужчину и женщину по ориентировке задержали одесские полицейские на железнодорожном вокзале.

Читайте также: В Киеве словесный конфликт закончился дракой со стрельбой