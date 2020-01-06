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Двойное убийство в Киеве. Подозреваемых задержали в Одессе

Двойное убийство в Киеве. Подозреваемых задержали в Одессе - Фото
Фото: depositphotos.com
06.01.2020, 13:25

Полицейские задержали мужчину и женщину

В Одессе полицейские задержали подозреваемых в двойном убийстве на столичном Подоле. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале.

Задержанных передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий.

В полиции напомнили, что в начале января в ​​Киеве на улице Кирилловской произошло двойное убийство. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.

Сообщается, что в совершении двойного убийства столичная полиция обоснованно подозревает двух человек.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 УК, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по статье об умышленном убийстве.

4 января в одной из квартир на столичном Подоле были обнаружены тела двух киевлянок 2000 и 2003 годов рождения.

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