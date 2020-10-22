Глава Госпродпотребслужбы Киева: Столица может оказаться в красной зоне

Олег Рубан дал свой прогноз по поводу дальнейшей ситуации в Киеве

Киев может попасть в красную зону, если текущая ситуация с заполненностью коек в больницах первой волны будут сохраняться дольше пяти дней, заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

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Он отметил, что сейчас в городе очень напряженная ситуация с заполненностью больниц.

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше пяти дней, то Киев может полностью перейти в красную зону. Но сегодня это еще под контролем и койко-фонд обеспечивается", – подчеркнул Рубан.

Также чиновник напомнил, что о сегодняшних цифрах в семь тысяч заболевших он говорил еще в августе и ситуация развивается прогнозируемо.

На 19 октября средняя заполняемость коек по Украине составляет 65,7%, ряд областей приближаются к 100%.

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Дарья Мостовая

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