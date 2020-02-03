Грипп. В Киеве 120 школ закрыли на полный или частичный карантин

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В Киеве из-за увеличения количества заболевших гриппом приостановили образовательный процесс в 120 учебных заведениях - в 90 школах полностью и в 30-ти - частично. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в столице в течение пятой недели нового года заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 26,1% по сравнению с предыдущей неделей.

В целом, по данным КГГА, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,2%.

Сообщается, что заболело 9130 детей (рост на 35,6%) и 4640 взрослых (рост на 10,8%).

В то же время среди школьников заболеваемость выросла на 46% - 4190 случаев, в медучреждения за пятую неделю госпитализировали 290 человек, из них 229 - дети.

В мэрии напомнили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или в отдельных классах приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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