Кабмин согласовал назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал увольнение Василия Володина с должности главы Киевской облгосадминистрации и назначение на эту должность Алексея Кулебы, который сейчас является заместителя главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании правительства, теперь соответствующие указы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Володин возглавлял Киевскую ОГА с марта 2020 года.

Кулеба сейчас занимает должность первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого Кулеба возглавлял Департамент благоустройства Киевского горсовета. На эту должность его назначил Кличко по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака, который на тот момент был советником президента.

4 ноября 2019-го Кулеба стал главой Департамента благоустройства Киевского горсовета.

В начале 2021 года Кулебу назначили заместителем главы КГГА.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.