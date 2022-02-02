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Кабмин согласовал назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 14:52
Кабмин согласовал назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА - Фото
Алексей Кулеба (Фото - пресс-служба КГГА)

Кабинет министров согласовал увольнение Василия Володина с должности главы Киевской облгосадминистрации и назначение на эту должность Алексея Кулебы, который сейчас является заместителя главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко. Об этом сообщил  представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании правительства, теперь соответствующие указы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Володин возглавлял Киевскую ОГА с марта 2020 года.

Кулеба сейчас занимает должность первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого Кулеба возглавлял Департамент благоустройства Киевского горсовета. На эту должность его назначил Кличко по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака, который на тот момент был советником президента.

Кабмин согласовал назначение заместителя Кличко новым главой Киевской ОГА
  • 4 ноября 2019-го Кулеба стал главой Департамента благоустройства Киевского горсовета.
  • В начале 2021 года Кулебу назначили заместителем главы КГГА.
Оксана Житнюк
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Киевская ОГА кабмин виталий кличко Василий Володин алексей кулеба андрей ермак
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