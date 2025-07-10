Кандидатуру на пост секретаря Киевсовета внесут ближе к осени или на следующем заседании

Должность секретаря Киевского городского совета не занята с апреля после увольнения Владимира Бондаренко

Зоя Ярош (Фото: Facebook-аккаунт депутата)

Кандидатуру на должность секретаря Киевского городского совета внесут ближе к осени или на следующем пленарном заседании, в настоящее время идет обсуждение в комитетах. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила депутат от Голоса Зоя Ярош, кандидатуру которой месяц назад предложил мэр столицы Виталий Кличко.

Депутат напомнила, что 10 июня Кличко объявил, что определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к его обсуждению.

Тогда он пообещал, что после консультаций внесет в сессионный зал на этот пост кандидатуру Ярош.

Сама Ярош отметила, что по процедуре секретаря должен предложить киевский городской глава. Также кандидатура может быть предложена не менее 61 голосом депутатов Киевсовета.

Она объяснила, что голосование должно проходить тайно, и решение может быть принято ближе к осени или на следующем пленарном заседании.

"Главное – не то, чтобы это была я или какая-то конкретная кандидатура. Главное – чтобы это была та кандидатура, которая устроит все фракции или, по крайней мере, их большинство", – добавила она.

СПРАВКА Секретарь Киевсовета выполняет организационные и представительские функции, в частности, ведет протоколы заседаний и обеспечивает их обнародование. Секретарь избирается на срок полномочий Киевсовета и может быть уволен с должности по решению совета. Секретарь является ключевым лицом обеспечения эффективной работы Киевсовета, особенно в организации сессий и координации работы комиссий.