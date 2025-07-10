Кандидатуру на посаду секретаря Київради внесуть ближче до осені чи наступного засідання

Посада секретаря Київської міської ради не зайнята з квітня після звільнення Володимира Бондаренка

Зоя Ярош (Фото: Facebook-акаунт депутатки)

Кандидатуру на посаду секретаря Київської міської ради внесуть ближче до осені чи наступного пленарного засідання, наразі триває обговорення в комітетах. Про це в коментарі LIGA.net повідомила депутатка від Голосу Зоя Ярош, кандидатуру якої місяць тому запропонував мер столиці Віталій Кличко.

Депутатка нагадала, що 10 червня Кличко оголосив, що визначився з кандидатурою на нового секретаря Київради й запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення.

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Тоді він пообіцяв, що після консультацій внесе в сесійну залу на цю посаду кандидатуру Ярош.

Сама ж Ярош зазначила, що за процедурою секретаря має запропонувати київський міський голова. Також кандидатура може бути запропонована не менш ніж 61 голосом депутатів Київради.

Вона пояснила, що голосування має відбуватися таємно, і рішення може бути ухвалене ближче до осені або на наступному пленарному засіданні.

"Головне – не те, щоб це була я чи якась конкретна кандидатура. Головне – щоб це була та кандидатура, яка влаштує всі фракції або принаймні їхню більшість", – додала вона.

ДОВІДКА Секретар Київради виконує організаційні та представницькі функції, зокрема веде протоколи засідань і забезпечує їх оприлюднення. Секретар обирається на строк повноважень Київради й може бути звільнений з посади за рішенням ради. Секретар є ключовою особою для забезпечення ефективної роботи Київради, особливо в організації сесій і координації роботи комісій.