Кандидатуру на посаду секретаря Київради внесуть ближче до осені чи наступного засідання
Кандидатуру на посаду секретаря Київської міської ради внесуть ближче до осені чи наступного пленарного засідання, наразі триває обговорення в комітетах. Про це в коментарі LIGA.net повідомила депутатка від Голосу Зоя Ярош, кандидатуру якої місяць тому запропонував мер столиці Віталій Кличко.
Депутатка нагадала, що 10 червня Кличко оголосив, що визначився з кандидатурою на нового секретаря Київради й запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення.
Тоді він пообіцяв, що після консультацій внесе в сесійну залу на цю посаду кандидатуру Ярош.
Сама ж Ярош зазначила, що за процедурою секретаря має запропонувати київський міський голова. Також кандидатура може бути запропонована не менш ніж 61 голосом депутатів Київради.
Вона пояснила, що голосування має відбуватися таємно, і рішення може бути ухвалене ближче до осені або на наступному пленарному засіданні.
"Головне – не те, щоб це була я чи якась конкретна кандидатура. Головне – щоб це була та кандидатура, яка влаштує всі фракції або принаймні їхню більшість", – додала вона.
Секретар Київради виконує організаційні та представницькі функції, зокрема веде протоколи засідань і забезпечує їх оприлюднення. Секретар обирається на строк повноважень Київради й може бути звільнений з посади за рішенням ради. Секретар є ключовою особою для забезпечення ефективної роботи Київради, особливо в організації сесій і координації роботи комісій.
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